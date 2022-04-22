Заведующая Светогорской районной больницей рассказала о закрытии педиатрического отделения

Многие из слухов вокруг ситуации с детским отделением оказались фейком.

По словам заведующей Светогорской районной больницей Елены Васильевой, перерыв в работе педиатрического отделения связан с очередным отпуском заведующей отделения Татьяны Бондаренко, который длился с 14 по 22 апреля.

— По окончании отпуска она приступит к своим обязанностям, — заверила она в интервью сообществу Новости города на Вуоксе во ВКонтакте.

Также Елена Васильева рассказала о работе реанимационного отделения. По ее словам, оно работает в штатном режиме. С 19 апреля возобновил работу передвижной маммограф после перерыва связанного с кражей силового кабеля.

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В свою очередь горожан не устраивает такая история. Как они отметили в комментариях, если врач уходит в отпуск получается, что все отделение закрыто и дети не могут попасть на прием.