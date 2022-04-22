Цветы радуют глаз посетителей парка.

Источник: vk.com/monrepovyborg Источник: vk.com/monrepovyborg Источник: vk.com/monrepovyborg Источник: vk.com/monrepovyborg Источник: vk.com/monrepovyborg Источник: vk.com/monrepovyborg Источник: vk.com/monrepovyborg Источник: vk.com/monrepovyborg Источник: vk.com/monrepovyborg Источник: vk.com/monrepovyborg

В сообществе Музей-заповедник «ПАРК МОНРЕПО» появились фотографии, на которых запечатлены первоцветы.

Отмечается, что цветы распустились на пригорке недалеко от Главных ворот.

Одними из первых цветов этого года стали крокусы, зацвели галантусы, кое – где показались пролески.