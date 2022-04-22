В парке Монрепо распустились первоцветы

Автор: Александр Селиванов
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Цветы радуют глаз посетителей парка.

В парке Монрепо распустились первоцветы Цветы в России, Цветы в Ленобласти, цветы, Природа в России, Природа в Ленобласти, природа, Парки в России, Парки в Ленобласти, Музей-заповедник "Парк Монрепо", веснаИсточник: vk.com/monrepovyborg
В парке Монрепо распустились первоцветы Цветы в России, Цветы в Ленобласти, цветы, Природа в России, Природа в Ленобласти, природа, Парки в России, Парки в Ленобласти, Музей-заповедник "Парк Монрепо", веснаИсточник: vk.com/monrepovyborg
В парке Монрепо распустились первоцветы Цветы в России, Цветы в Ленобласти, цветы, Природа в России, Природа в Ленобласти, природа, Парки в России, Парки в Ленобласти, Музей-заповедник "Парк Монрепо", веснаИсточник: vk.com/monrepovyborg
В парке Монрепо распустились первоцветы Цветы в России, Цветы в Ленобласти, цветы, Природа в России, Природа в Ленобласти, природа, Парки в России, Парки в Ленобласти, Музей-заповедник "Парк Монрепо", веснаИсточник: vk.com/monrepovyborg
В парке Монрепо распустились первоцветы Цветы в России, Цветы в Ленобласти, цветы, Природа в России, Природа в Ленобласти, природа, Парки в России, Парки в Ленобласти, Музей-заповедник "Парк Монрепо", веснаИсточник: vk.com/monrepovyborg
В парке Монрепо распустились первоцветы Цветы в России, Цветы в Ленобласти, цветы, Природа в России, Природа в Ленобласти, природа, Парки в России, Парки в Ленобласти, Музей-заповедник "Парк Монрепо", веснаИсточник: vk.com/monrepovyborg
В парке Монрепо распустились первоцветы Цветы в России, Цветы в Ленобласти, цветы, Природа в России, Природа в Ленобласти, природа, Парки в России, Парки в Ленобласти, Музей-заповедник "Парк Монрепо", веснаИсточник: vk.com/monrepovyborg
В парке Монрепо распустились первоцветы Цветы в России, Цветы в Ленобласти, цветы, Природа в России, Природа в Ленобласти, природа, Парки в России, Парки в Ленобласти, Музей-заповедник "Парк Монрепо", веснаИсточник: vk.com/monrepovyborg
В парке Монрепо распустились первоцветы Цветы в России, Цветы в Ленобласти, цветы, Природа в России, Природа в Ленобласти, природа, Парки в России, Парки в Ленобласти, Музей-заповедник "Парк Монрепо", веснаИсточник: vk.com/monrepovyborg
В парке Монрепо распустились первоцветы Цветы в России, Цветы в Ленобласти, цветы, Природа в России, Природа в Ленобласти, природа, Парки в России, Парки в Ленобласти, Музей-заповедник "Парк Монрепо", веснаИсточник: vk.com/monrepovyborg

В сообществе Музей-заповедник «ПАРК МОНРЕПО» появились фотографии, на которых запечатлены первоцветы.

Отмечается, что цветы распустились на пригорке недалеко от Главных ворот.

Одними из первых цветов этого года стали крокусы, зацвели галантусы, кое – где показались пролески.

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