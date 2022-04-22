Цветы радуют глаз посетителей парка.
Источник: vk.com/monrepovyborg
Источник: vk.com/monrepovyborg
Источник: vk.com/monrepovyborg
Источник: vk.com/monrepovyborg
Источник: vk.com/monrepovyborg
Источник: vk.com/monrepovyborg
Источник: vk.com/monrepovyborg
Источник: vk.com/monrepovyborg
Источник: vk.com/monrepovyborg
Источник: vk.com/monrepovyborg
В сообществе Музей-заповедник «ПАРК МОНРЕПО» появились фотографии, на которых запечатлены первоцветы.
Отмечается, что цветы распустились на пригорке недалеко от Главных ворот.
Одними из первых цветов этого года стали крокусы, зацвели галантусы, кое – где показались пролески.
Вам будет интересно
Он опубликовал фото цветка в соцсетях. Фотограф из Петербурга Антон Кубышкин сделал фотографии хрупких подснежников и поздравил горожан с днем этого...
19.04.2022 179