«По мосту вплавь»: уровень воды в Тихвинке поднялся еще на 17 сантиметров

Автор: Анастасия Щербакова
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Местные жители опасаются серьезных подтоплений земельных участков в прибрежной зоне Тихвинки.

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Фото: Александр Кузнецов/администрация Тихвинского района

По данным от 22 апреля, уровень воды в реке составляет уже 480 сантиметров. За сутки Тихвинка поднялась на 17 см и уже затопил один из мостов, пролегающих через реку. Такую информацию приводит администрация Тихвинского района в пятницу.

Сейчас в Тихвинском районе экстренные службы приведены в полную готовность. В зоне подтоплений устанавливают временные переправы. Отметим, что критическим уровнем подъема рек считается 500 сантиметров и выше.

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