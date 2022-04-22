«По мосту вплавь»: уровень воды в Тихвинке поднялся еще на 17 сантиметров

Местные жители опасаются серьезных подтоплений земельных участков в прибрежной зоне Тихвинки.

По данным от 22 апреля, уровень воды в реке составляет уже 480 сантиметров. За сутки Тихвинка поднялась на 17 см и уже затопил один из мостов, пролегающих через реку. Такую информацию приводит администрация Тихвинского района в пятницу.

Сейчас в Тихвинском районе экстренные службы приведены в полную готовность. В зоне подтоплений устанавливают временные переправы. Отметим, что критическим уровнем подъема рек считается 500 сантиметров и выше.