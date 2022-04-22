Разноцветное шоу озарило небо Ленобласти минувшей ночью

Энтузиасты делятся очередной серией снимков, на которые попало северное сияние. В этот раз аврора переливалась зелено-фиолетовым свечением.

Традиционно кадрами природного явления делится tg-канал Астро Фото Болото.

По словам авторов фото, они ехали поглядеть на звезды, а бонусом наблюдали зелено-фиолетовые перекаты в небе.

«Наученный опытом взгляд заприметил знакомое свечение на северном горизонте, но были сомнения, ведь ночь для нашего региона уже закончилась. Сделав пару пристрелочных кадров увидели фиолетовую дугу. Мы не ждали ничего большего…», — пишут энтузиасты.

Снимки были сделаны во Всеволожском районе, на полуострове Далекий.