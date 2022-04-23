Трое погибли при взрыве в шахте в Оренбургской области

Утром 23 апреля в шахте Гайского горно-обогатительного комбината в Оренбургской области произошла внештатная детонация на глубине 1,2 километра. По предварительным данным, погибли три человека.
В пресс-службе ГОК заявили ТАСС, что эвакуация рабочих не потребовалась. Смена закончилась, и 88 челоек самостоятельно выбрались на поверхность.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Губернатор Денис Паслер сообщил, что семьям погибших шахтеров окажут всю необходимую помощь.
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