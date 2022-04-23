Видео: сотрудники ДПС сопроводили в роддом семью из Бегуниц

В паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщают: молодая семья из деревни Бегуницы Волосовского района Ленинградской области благодарит экипаж ДПС, который сопроводил их в роддом.

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Это произошло 23 апреля. Взволнованный отец успел снять дорогу до медучреждения, кадрами он поделился с «Мегаполисом».