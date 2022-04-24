Под Всеволожском полиция устроила погоню со стрельбой для поимки нетрезвого водителя

Минувшим вечером инспекторы ДПС были вынуждены открыть огонь по машине, водитель которой был пьян и распылил аэрозольный баллончик в сотрудников.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Так, автомобиль «ВАЗ-2106» инспекторы пытались остановить около 22:40 пятницы во Всеволожском районе. Водитель на законное требование наоборот поддал газу. В итоге за ним была организована погоня.

Неоднократные требования сотрудника полиции остановиться, злодей не выполнял, продолжал двигаться с большой скоростью, совершая опасные маневры, угрожая безопасности другим участникам движения, — отметили в ведомстве.

После недолгой погони машина была остановлена. Водитель пребывал в состоянии опьянения, после остановки авто, пустился в бега, но был задержан. Во время задержания он оказал сопротивление, распылив аэрозольный баллон в лицо полицейскому.