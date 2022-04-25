Начало рабочей недели в Ленобласти будет дождливым

Погода заметно ухудшится, прольются дожди.

По информации Северо-Западного Гидрометцентра, в понедельник в Ленобласти ожидается дождливая погода. Небо региона затянут плотные тучи.

Температура наружного воздуха составит +6 до +11 градусов. Северный ветер будет дуть с умеренной скоростью.

Атмосферное давление будет понижаться.