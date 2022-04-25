Начало рабочей недели в Ленобласти будет дождливым

Погода заметно ухудшится, прольются дожди.
По информации Северо-Западного Гидрометцентра, в понедельник в Ленобласти ожидается дождливая погода. Небо региона затянут плотные тучи.
Температура наружного воздуха составит +6 до +11 градусов. Северный ветер будет дуть с умеренной скоростью.
Атмосферное давление будет понижаться.
Вам будет интересно
Погода будет переменчивой. По словам специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, первые дни мая начнутся с непогоды, передают Невские Новости. Так, 1 мая...
25.04.2022 48