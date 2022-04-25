VK просит правительство найти им вычислительную технику

Российские IT-компании испытывают нехватку вычислительной техники, особенно серверов и систем хранения данных.
«Коммерсанту» стало известно о письме VK в Минцифры. Сообщается, что компания попросила помощи в закупке «десятков тысяч серверов», которые стали необходимы в связи с возросшей нагрузкой на соцсеть, а также для масштабирования IT-инфраструктуры фирмы.
В министерстве наличие такого письма подтвердили и заверили, что при участии Минпромторга «принимают меры по обеспечению госсектора и коммерческих компаний достаточным объемом российской вычислительной техники, которая отвечает самым высоким требованиям».
В Минпромторге отметили, что сейчас «компании работают в штатном режиме, проблем с наличием продукции на складе не выявлено».
В самой VK сообщили, что имеют «необходимый резерв мощностей для обеспечения бесперебойной работы сервисов на продолжительный период».
Аналогичным образом ответили и «Яндексе».