Новые банки запланировали выпуск UnionPay

Продолжается процесс по подготовке крупнейшими банками выпуска карт UnionPay. В организациях рассчитывают, что активная фаза наступит уже осенью.
Как пишут «Известия», в частности, «Абсолют Банк» планирует приступить к эмиссии в третьем квартале этого года. На следующем этапе планируется выпуск кобейджинговых карт, в которых будет функционировать платежная система «МИР».
Что касается условий обслуживания, то, как уточнили в банке, все будет зависеть от тарифов, которые сформируются к тому моменту.
Кроме того, как проинформировали издание представители банков, выпуск «пластика» UnionPay запланировали Росбанк, «Ак Барс Банк» и «Хоум Кредит».
Еще в первых числах марта о планах по выпуску карт UnionPay говорили Росбанк, «Хоум Кредит», а также еще несколько банков. Но, как выяснилось, процесс согласования еще не завершен.