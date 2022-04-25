В подъезде высотки в Колпино неизвестный заложил предмет, похожий на мину

В Колпинском районе Петербурга во двор одной из многоэтажек прибыли взрывотехники Росгвардии.

По данным МЧС, в пожарном щитке в жилом доме на Октябрьской улице были обнаружены четыре предмета, напоминающие миномётные мины времён войны.