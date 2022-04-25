В подъезде высотки в Колпино неизвестный заложил предмет, похожий на мину

Автор: Анастасия Щербакова
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В Колпинском районе Петербурга во двор одной из многоэтажек прибыли взрывотехники Росгвардии. 

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Фото: Mash на Мойке

По данным МЧС,  в пожарном щитке в жилом доме на Октябрьской улице были обнаружены четыре предмета, напоминающие миномётные мины времён войны.

На месте работают полиция и пожарно-спасательные подразделения, опасность находок изучают взрывотехники.

Также Mash на Мойке публикует видео с места происшествия. На данный момент жильцов дома эвакуируют.

 

 

 

 

 

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