В подъезде высотки в Колпино неизвестный заложил предмет, похожий на мину

В Колпинском районе Петербурга во двор одной из многоэтажек прибыли взрывотехники Росгвардии.
По данным МЧС, в пожарном щитке в жилом доме на Октябрьской улице были обнаружены четыре предмета, напоминающие миномётные мины времён войны.
На месте работают полиция и пожарно-спасательные подразделения, опасность находок изучают взрывотехники.
Также Mash на Мойке публикует видео с места происшествия. На данный момент жильцов дома эвакуируют.
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25.04.2022 127