Село в Белгородской области подверглось обстрелам со стороны Украины

Приграничное село Журавлевка было обстреляно ВСУ. Сообщается о двух пострадавших.
Об этом вечером, 25 апреля сообщает РИА Новости, ссылаясь на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
Должен был уехать в командировку в Москву, уже садился в поезд. Позвонила глава Журавлевки Анжелика Васильевна. Начался обстрел села. Командировку отменил, остаюсь в регионе. Уже сейчас понятно, что есть пострадавшие мирные жители. Пока это двое раненых: мужчина с ранением в руку и женщина в область шеи, — пишет Гладков в своем Telegram.
Также глава региона сообщил о разрушении жилых домов.
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