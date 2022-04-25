Село в Белгородской области подверглось обстрелам со стороны Украины

Автор: Анастасия Щербакова
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Приграничное село Журавлевка было обстреляно ВСУ. Сообщается о двух пострадавших.

Об этом вечером, 25 апреля сообщает РИА Новости, ссылаясь на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Должен был уехать в командировку в Москву, уже садился в поезд. Позвонила глава Журавлевки Анжелика Васильевна. Начался обстрел села. Командировку отменил, остаюсь в регионе. Уже сейчас понятно, что есть пострадавшие мирные жители. Пока это двое раненых: мужчина с ранением в руку и женщина в область шеи, — пишет Гладков в своем Telegram.

Также глава региона сообщил о разрушении жилых домов.

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25.04.2022 103
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