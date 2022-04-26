Почти 500 пьяных водителей поймали в Петербурге и Ленобласти в выходные

В минувшие выходные в Петербурге и Ленобласти прошли рейды «Нетрезвый водитель».

Инспекторы ГИБДД задержали 492 водителя в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Все они были отстранены от управления автомобилем и привлечены к административной ответственности. 31 человек ранее уже привлекались за пьяную езду, против них возбудили уже уголовные дела.

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В региональном УГИБДД отметили, что это самая высокая результативность рейда за последние три года. Статистика аварийности в очередной раз доказывает эффективность таких мероприятий: в первом квартале 2022 года количество пострадавших от пьяных водителей сократилось в полтора раза.

Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти напоминает, что за «пьяную езду» предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.