Сельские турпроекты из Ленобласти стали лучшими в России

Четыре региональных туристических проекта победили в конкурсе Агентства развития сельских инициатив.

От Ленинградской области в конкурсе акселерационной программы «Вовлечение сельского населения в развитие туризма» участвовали 5 проектов: «Близкие открытия» Волосовского района, «Маршруты ягодного берега» Ломоносовского района, «ОсьминоГоу» Лужского района, экокластер «Колтушские высоты» Всеволожского района и туристический кластер «Свирские деревни» Лодейнопольского района.

Только «Маршруты ягодного берега» не смог завоевать лидирующие позиции. Победители получат финансовую поддержку и экспертное сопровождение проектов.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти открылось множество туристических маршрутов. Одним из самых масштабных проектов и любимым маршрутом у туристов стала «Государева дорога». Подробная карта маршрута размещена на сайте. Также в регионе открыто множество экологических троп. Ознакомится со всеми ООПТ Ленобласти можно на сайте.