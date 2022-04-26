Подозреваемых во взрыве в жилом доме в Петербурге задержали в Москве

По подозрению во взрыве в жилом доме на Товарищеском проспекте в Петербурге задержаны трое жителей Москвы: подростки и взрослая женщина.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, причастными ко взрыву правоохранители считают 16-летних брата и сестру, а также их 27-летнюю знакомую. Их задержали в Москве, доставили в Петербург и передали следственным органам.

По данным следствия, действия подозреваемых были направлены против 35-летнего жильца девятиэтажного дома, у двери которого был совершен подрыв. Как пишет паблик «Mash на Мойке«, троицу за деньги нанял заказчик из Интернета, москвичи купили фейерверк «Фестивальный шар» и выехали на дело в Петербург.

Напомним, в ночь на 25 апреля на лестнице жилого девятиэтажного дома произошел взрыв. В результате на трех этажах оказались выбиты окна, а на восьмом этаже повреждены двери лифта и имеется трещина в потолке. Были эвакуированы 40 человек, никто не пострадал.

Следком возбудил уголовное дело о покушении на убийство.