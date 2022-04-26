Мужчина застрелил нянечку и двух детей в детском саду в Ульяновской области

Во вторник, 26 апреля, неизвестный устроил стрельбу в детском саду в поселке Вешкайма Ульяновской области.
По предварительным данным, мужчина ворвался в учреждение во время тихого часа с ружьем Иж-27 и застрелил нянечку и двух детей. После он покончил с собой, пишет РБК.
На месте работают экстренные службы. Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе правительства региона.
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25.04.2022 165