Мужчина застрелил нянечку и двух детей в детском саду в Ульяновской области

Во вторник, 26 апреля, неизвестный устроил стрельбу в детском саду в поселке Вешкайма Ульяновской области.

По предварительным данным, мужчина ворвался в учреждение во время тихого часа с ружьем Иж-27 и застрелил нянечку и двух детей. После он покончил с собой, пишет РБК.

На месте работают экстренные службы. Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе правительства региона.