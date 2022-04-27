VK создаст российский аналог Google Play

Бета-версия российского магазина приложений будет запущена до конца мая, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

— Первую бета-версию отечественного магазина приложений запустим до конца мая, — сказал Шадаев в эфире телеканала «Россия-24».

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций договорилось с IT-компаниями о разработке российского аналога Google Play.

— Мы договорились с крупными российскими бигтех-компаниями, прежде всего с группой VK — она взяла на себя задачу по разработке этого магазина приложений, — отметил Шадаев.

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Министр уточнил, что разработка магазина приложений проводится не за счет федерального бюджета.

Он добавил, что российский аналог Google Play должен быть полноценной экосистемой, развивающейся и регулирующейся крупнейшими участниками рынка.