Многодетным семьям и беременным предложили выделить бесплатные парковки в Ленобласти

С такой инициативой выступил депутат Никита Коваль.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, его федеральный законопроект «О внесении изменений в ФЗ «Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» сегодня поддержали на пленарном заседании Законодательного собрания Ленинградской области.

Данным федеральным законопроектом предлагается предоставлять гражданам, имеющим трех и более детей, и беременным женщинам возможность бесплатного использования мест для стоянки управляемых ими транспортных средств на парковках общего пользования в количестве не менее 10 процентов мест (но не менее 1 места) на отдельной парковке в отношении каждой указанной категории граждан.

Свою инициативу Никита Коваль обосновал тем, что количество автомобилей с каждым годом только увеличивается. Из-за этого возникают не только постоянные пробки в крупных городах и прилегающих к ним территориях, но и сложности осуществления парковки возле жилых зданий, мест торговли и других общественных мест, организаций здравоохранения, образовательных и физкультурно-спортивных организаций, учреждений культуры и других организаций.

Вследствие проблемы транспортной инфраструктуры и на фоне ежедневной значительной психофизиологической нагрузки у беременных женщин и родителей многодетных семей, пользующихся личным автотранспортным средством, возникают серьезные трудности при передвижении по улично-дорожной сети. А регулярный поиск места для стоянки транспортного средства, особенно в случаях, когда требуется в день совершить значительное количество поездок, для них становится ощутимым препятствием к своевременному и комфортному посещению необходимых для жизнедеятельности мест.

Предлагаемая проектом федерального закона льгота может стать для них и дополнительной мерой финансовой поддержки.

Как и в случае с местами для стоянки транспортных средств, управляемых инвалидами, перевозящих инвалидов, места для транспортных средств многодетных семей и беременных женщин не должны занимать иные транспортные средства, за исключением случаев, предусмотренных правилами дорожного движения, и для этого в отношении указанных категорий лиц потребуется установление новых дорожных знаков дополнительной информации (например, 8.26 «Многодетная семья», 8.27 «Беременная женщина»).

«Несомненно, введение проектом федерального закона права на бесплатную парковку, установление обязанности выделения на парковках общего пользования соответствующих мест для этого благоприятно отразится на условиях жизни многодетных семей, беременных женщин, повысит их безопасность и станет дополнительным фактором при планировании ребенка», — считает инициатор Никита Коваль.