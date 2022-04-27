В Ленобласти восстанавливают скульптурный портрет Григория Бумагина

Реставрация бюста на памятнике руководителю партизанского движения Григория Бумагина проводится по поручению губернатора Ленобласти на средства неравнодушных граждан и компаний

Григорий Харитонович умер в 1980 году в Ленинграде, родственников у него не осталось. Поэтому, с тех пор, как в 1990-е годы с его могилы похитили бюст, некому было дать согласие на его восстановление. Наконец-то данный вопрос удалось решить.

«Проект бюста согласован с правнучкой Бумагина. Как только реставраторы закончат работу, бюст установят на прежнее место», — рассказал зампред Правительства Ленобласти — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Сегодня память секретаря Ленинградского обкома ВКП(б), одного из руководителей партизанского движения в Ленобласти в годы ВОВ, увековечена на гранитной мемориальной доске, установленной на доме № 20 на Английской набережной в Санкт-Петербурге, где жил Георгий Харитонович.

В годы Ленинградской битвы Григорий Бумагин возглавлял тройку руководителей подполья в тылу немецко-фашистских войск. Закончил войну в звании генерал-майора. Был арестован по Ленинградскому делу, осужден к 25 годам лишения свободы, реабилитирован в 1954 году, восстановлен в воинском звании полковника.