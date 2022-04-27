Ученый из Гатчины удостоился гранта Президента РФ

Губернатор Ленобласти вручил молодому специалисту из Гатчины сертификат на получение президентского гранта.

Об этом глава региона Александр Дрозденко поделился в своем tg-канале днем, 27 апреля.

По поручению Владимира Путина, губернатор Ленобласти вручил свидетельство на право получения гранта Президента ученому из столицы региона.

Награда была вручена Рамилю Ниязову. Он является сотрудником отделения теоретической физики Национального исследовательского института «Курчатовский институт». Средства специалисту были выделены на дальнейшее исследование дробового шума в топологических квантовых интерферометрах.