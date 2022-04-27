Кишечную инфекцию выявили у семерых учащихся школы в Невском районе Петербурга. Три ребенка госпитализированы в больницу.

Следом за инцидентом в школе № 96, где школьницы на уроке труда пожарили мясо на моющем средстве и отправились в больницу, в другом учебном заведении нашли уже кишечную палочку.

Об этом вечером, 27 апреля, пишет Фонтанка. По предварительной информации, с рвотой и повышенной температурой в больницу попали 6 детей из трёх разных классов начальной школы № 26, еще один — старшеклассник.

Остальные обстоятельства происшествия выясняются.