Самое холодное 27 апреля в XXI веке зафиксировали в Петербурге

В начале века в Северной столице было почти +25 градусов.
По информации главного синоптика Гидрометцентра Александра Колесова, температура воздуха в среду 27 апреля в Петербурге не превышала 4,5 градуса.
Таким образом это 27 апреля стало самым холодным в этом веке. До вчерашнего дня самым холодным в XXI веке 27 апреля было в 2013 году, когда воздух прогревался до 4,9 градуса.
В тоже время, самым холодным днём с температурой 0,3 градуса остаётся 27 апреля 1902 года.
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26.04.2022 171