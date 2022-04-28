Самое холодное 27 апреля в XXI веке зафиксировали в Петербурге

В начале века в Северной столице было почти +25 градусов.

По информации главного синоптика Гидрометцентра Александра Колесова, температура воздуха в среду 27 апреля в Петербурге не превышала 4,5 градуса.

Таким образом это 27 апреля стало самым холодным в этом веке. До вчерашнего дня самым холодным в XXI веке 27 апреля было в 2013 году, когда воздух прогревался до 4,9 градуса.

В тоже время, самым холодным днём с температурой 0,3 градуса остаётся 27 апреля 1902 года.