Более 500 ленинградцев узаконили незаконные врезки в трубы

Чтобы принять участие в акции «Водная амнистия» осталось три дня. Заявки принимаются до 30 апреля.

Акция стартовала в Ленинградской области 15 марта. За это время поступило 533 заявления от абонентов, подключенных к сетям водоснабжения и водоотведения. В лидерах ― жители Киришского, Волховского, Кировского и Выборгского районов.

Для участия в акции достаточно обратиться в районное производственное управление Леноблводоканала, написать заявление об оформлении подключения к сетям и открытии лицевого счета.

В компании напомнили, что в акции могут принять участие жители Лужского, Гатчинского, Всеволожского, Бокситогорского, Волховского, Лодейнопольского, Подпорожского, Тихвинского, Выборгского, Сланцевского, Кировского, Приозерского, Тосненского и Киришского районов. Подробная информация об акции, а также о адресах и режимах работы районных производственных управлений ГУП «Леноблводоканал» размещена на официальном сайт.