Перевернувшаяся на КАД фура с краской до сих пор не убрана с дороги — фото

Последствия дневной аварии на кольцевой автодороге до сих пор не ликвидированы. Грузовик все еще находится на трассе, тормозя движение.

Кадры с места аварии публикует tg-канал Опасный Петербург вечером, 28 апреля. При этом, на фото виднеется карета скорой помощи. Движение на данном участке трассы до сих пор затруднено.

Напомним, 28 апреля около 11 утра грузовик, двигавшийся по внешнему кольцу, наехал на барьерное ограждение. В результате прицеп вылетел на внутреннее кольцо и перевернулся. По предварительным данным, пострадал водитель большегруза.