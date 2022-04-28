Перевернувшаяся на КАД фура с краской до сих пор не убрана с дороги — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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Последствия дневной аварии на кольцевой автодороге до сих пор не ликвидированы. Грузовик все еще находится на трассе, тормозя движение.

Кадры с места аварии публикует tg-канал Опасный Петербург вечером, 28 апреля. При этом, на фото виднеется карета скорой помощи. Движение на данном участке трассы до сих пор затруднено.

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Фото: Опасный Петербург

Напомним, 28 апреля около 11 утра грузовик, двигавшийся по внешнему кольцу, наехал на барьерное ограждение. В результате прицеп вылетел на внутреннее кольцо и перевернулся. По предварительным данным, пострадал водитель большегруза.

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