Роспотребнадзор опасается распространения холеры в России

Ведомство публикует документ, в котором рекомендуется оценить способность российских регионов не допустить ввоз и распространение холеры в стране.
Документ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.
Из него следует, что главам регионов необходимо оценить готовность структур власти и медицинских учреждений к «недопущению завоза и распространения холеры». также следует подготовить больницы к противоэпидемическим мерам до 1 июня текущего года.
Также ведомство призывает отобрать те категории граждан, которым в первую очередь необходимо вакцинироваться от вируса.
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