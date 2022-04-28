Роспотребнадзор опасается распространения холеры в России

Ведомство публикует документ, в котором рекомендуется оценить способность российских регионов не допустить ввоз и распространение холеры в стране.

Документ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

Из него следует, что главам регионов необходимо оценить готовность структур власти и медицинских учреждений к «недопущению завоза и распространения холеры». также следует подготовить больницы к противоэпидемическим мерам до 1 июня текущего года.

Также ведомство призывает отобрать те категории граждан, которым в первую очередь необходимо вакцинироваться от вируса.