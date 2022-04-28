Из жизни ушел звезда сериала «Бедная Настя» Сергей Карякин

Актер продолжительное время страдал от онкологии. О скоропостижной смерти артиста сообщили его коллеги.

Актриса Елена Ксенофонтова сообщила о кончине актера Сергея Карякина. Он умер от болезни сегодня вечером, 28 апреля.

Еще месяц назад Карякин заявил о том, что он болен серьезной формой рака языка. Актер прошел курс химической и лучевой терапии, поскольку его нельзя было оперировать из-за локализации. В результате он похудел до 47 килограмм, мог есть и дышать только через трубочку.

Актер за свою карьеру успел сняться во множестве известных кинокартин. Среди них — «Перевал Дятлова», «Высший пилотаж», «В круге первом», «Обратная сторона Луны» и «Бедная Настя».