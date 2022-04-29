Чехия не будет платить за российский газ в рублях

Премьер Чехии Петр Фиала заявил об отказе страны оплачивать российский газ рублями.

Заявление политика цитирует РИА Новости 29 апреля. Сейчас Чехия получает из России 98 % потребляемого газа в стране.

Если говорить о платежах в рублях, то Чехия не собирается поддаваться шантажу России. Ошибка, что некоторые страны и компании соглашаются на это. Это нарушение санкций. Это опасно, — заявил Фиала.

Вполне вероятно, без российского газа Чехия будет рассчитывать на поставки из Германии, однако и там положение с голубым топливом оставляет желать лучшего. Как заявил бывший глава правительства Чехии, тот, кто говорит, что страна сможет обойтись без газа из России, «совсем не понимает, что говорит».