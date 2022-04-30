Малыш утонул в ванной в Петербурге. Его мать была пьяна

По информации ivbg.ru, 27 апреля в ванной дома на улице Авиаконструкторов в Санкт-Петербурге утонул годовалый ребенок. Его мать – Елена М. – находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Следствие полагает, что смерть произошла по недосмотру женщины. Установлено, что Елена М. не работает, злоупотребляет спиртными напитками, употребляет наркотики, ведет асоциальный образ жизни.
В момент смерти в квартире находился второй ребенок женщины в возрасте двух лет, который спал. Решением суда, Елену М. заключили под стражу по делу о причинении смерти по неосторожности.
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