Первомай в Ленобласти подпортят дождь и снег

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 1 мая на территории Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. В ночное время местами небольшой снег с дождем. Температура -2… +3 °C.

Днем в большинстве районов кратковременный дождь. Температура +7…+12 °C.

Ветер ночью юго-западный, западный 4-9 м/с, днем западный, северо-западный 6-11 м/с. Ночью на севере местами гололедица, однако опасные и неблагоприятные метеорологические явления не ожидаются.