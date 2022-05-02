В Совфеде предложили ввести ОСАГО для владельцев электросамокатов

Авторы документа отметили, что эти устройства могут представлять опасность для пешеходов.

Кроме того, рекомендуется проработать ограничение предельной скорости средств индивидуальной мобильности и разделить их по принципу использования в личных или коммерческих целях, пишет РИА Новости со ссылкой на комитет Совета Федерации по обороне и безопасности.

Сенаторы также предложили Минтрансу, Минпросвещения и МВД подготовить предложения по внедрению в программы обучения несовершеннолетних по безопасному поведению на дорогах специальных разделов по использованию скутеров и самокатов.

За прошлый год в МВД зарегистрировали 672 аварии с участием электросамокатов, этот показатель на 68% выше данных за 2020 год. В них погибли 20 человек, пострадали 704, в их числе — 133 ребёнка до 16 лет.