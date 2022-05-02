Самые богатые россияне потеряли 45 миллиардов долларов с начала года

Автор: Александр Селиванов
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Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России упало с начала года на 45,484 миллиарда долларов.

Так, больше всех потерял совладелец «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко, чье состояние сократилось почти на 7 миллиардов. Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Об этом сообщают РИА Новости.

Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 23 гражданина России. Их общее состояние на 2 мая составляло 328,04 миллиарда долларов.

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