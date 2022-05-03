Ветераны смогут бесплатно ездить на пригородных электропоездах Ленобласти

Автор: Анастасия Щербакова
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Бесплатный проезд будет доступен ветеранам Великой Отечественной войны и их сопровождающим с 3 по 12 мая.

Данная льгота реализуется в рамках государственной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области».

Так, с 3 по 12 мая ветераны и их сопровождающие смогут бесплатно пользоваться электропоездами пригородного сообщения в регионе. Оформить бесплатный билет можно в пригородных кассах.

Как уточняют в АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», для получения льготы необходимы следующие документы:

  • удостоверение инвалида Великой Отечественной войны;
  • удостоверение ветерана Великой Отечественной войны;
  • удостоверение о праве на льготы;
  • удостоверение о праве на меры социальной поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
  • паспорт.

Сопровождающему льготника также положен бесплатный проезд. Для это нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Право бесплатного проезда распространяется только на одного человека.

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03.05.2022 93
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