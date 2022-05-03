Финский VR Group покидает Россию

Железнодорожный оператор VR Group продает активы и расторгает контракты в России.

Об этом 3 мая пишет РИА Новости, ссылаясь на официальное сообщение компании.

VR Group начала оперативное закрытие трафика и уже сегодня, 3 мая, запустила процесс расторжения контрактов с клиентами. Однако часть трафика будет продолжаться на условиях расторжения до конца этого года. Кроме того,

параллельно с окончанием перевозок будут расторгнуты контракты и с «РЖД».

VR также продаст свои ассоциированные компании и дочерние предприятия, занимающиеся грузовыми перевозками в России, — говорится в сообщении компании.