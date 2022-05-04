Ранее ivbg.ru сообщал, что вечером 3 мая рядом на ж/д станции Новолисино в Тосненском районе Ленобласти электричка сбила человека. Стали известны подробности трагедии.

По данным полиции, 44-летняя жительница Пушкина возвращалась в Петербург из загородного дома. Она пыталась запрыгнуть в вагон в последний момент, но оступилась и упала в пространство между платформой и составом. В этот момент электричка уже начала движение.

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Пострадавшая была доставлена в больницу, но, несмотря на усилия врачей, она скончалась.

Сотрудники транспортной полиции и СК по транспорту проводят проверку.