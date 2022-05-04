Травмированного енота случайно нашли в одном из парков Петербурга

Спасательная операция развернулась в Шуваловском парке 4 мая. Прохожие случайно нашли у дерева енотиху с переломанными лапками. Скорее всего, зверек жил с людьми.

Душераздирающим, но по-своему добрым видео делится редакция Mash на Мойке вечером, 4 мая. Накануне прохожие обратили внимание на небольшое углубление у дерева в Шуваловском парке в Петербурге. Присмотревшись, они поняли, что туда забилось животное, которые не могло двигаться.

Внимательные петербуржцы тут же вызвали на место ЧП волонтеров, которые смогли бережно достать травмированное животное. При беглом осмотре специалисты сразу заключили, что зверек жил с людьми — такие в Петербурге и Ленобласти не водятся. К тому же, енотиха была довольно спокойна при виде людей и ухожена. Вероятно, животное попало под машину, но каким образом оказалось на улице, неизвестно.

Сейчас травмированный зверек находится в центре Велес. Там у бедняжки диагностировали перелом лап и позвоночника.

Ранее повезло оказаться в добрых руках маленькому нерпенку, найденному на берегу Тосны в Отрадном. Малышка находится в истощенном состоянии, но совсем скоро она пойдет на поправку.