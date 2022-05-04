Буйный пешеход устроил драку с сотрудником ДПС в Петербурге — видео

Автор: Анастасия Щербакова
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Очевидцы делятся кадрами схватки между 22-летним мигрантом и полицейским. Началось все с того, что молодой человек перебежал дорогу на красный свет.

Видеоряд публикует паблик «Вконтакте» Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург вечером, 4 мая.

Инцидент произошел у станции метро «Пионерская» после того, как пешеход перебежал дорогу на запрещающий сигнал светофора. Рискованный маневр парня на оживленной трассе привлек внимание экипажа ДПС. Сотрудники хотели выписать штраф агрессору, но тот стал отчаянно сопротивляться.

Происшествие уже прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Как передает ведомство, 22-летний молодой человек отказывался пройти с инспекторами для оформления правонарушения. Правоохранителям пришлось применять силу.

Помимо протокола о неповиновении полицейскому и нарушению ПДД, теперь виновному грозит ответственность за нарушение правил въезда в РФ. Решение суда он будет дожидаться в изоляторе.

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