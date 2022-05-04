Спасатели Ленобласти поделились итогами работы за неделю

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие.

Об этом сообщает паблик Аварийно-спасательная служба ЛО в социальной сети «Вконтакте» в среду, 4 мая.

Так, в период с 25 апреля по 3 мая поисково-спасательные подразделения привлекались 29 раз. Среди них:

поисково-спасательные работы лесах – 2 раза (спасено 3 человека);

поисково-спасательные работы на водных объектах – 4 раза (спасено 3 человека, погибло 2 человека).

Ранее мы писали о гибели двух человек на водоемах Ленобласти только за один вечер. Несчастные случаи произошли минувшим вечером на озере Вуокса и на Новоладожском канале. Именно эти два летальных случая попали в итоговую статистику спасателей на 4 мая.