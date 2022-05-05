Открыт прием заявок на бесплатные консультации по ведению бизнеса в Ленобласти

Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области принимает заявки на бесплатные консультации профильных экспертов. Консультации проводятся для предпринимателей, самозанятых граждан, а также для физических лиц, планирующих начало предпринимательской деятельности.
На встрече вы сможете получить развернутый, подробный ответ на свой вопрос по введению бизнеса. Консультация проводится в удобном для вас формате – очно или дистанционно.
Консультации для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
- бухгалтерский учет и финансовое планирование (бюджетирование, оптимизация налогообложения, бухгалтерские услуги, привлечение инвестиций и займов и др.);
- правовое обеспечение деятельности (составление и экспертиза договоров, соглашений, учредительных документов, составление направляемых в суд документов и др.);
- участие в государственных закупках (законодательство РФ о контрактной системе в сфере закупок; порядок участия в закупках; требования и порядок получения электронной цифровой подписи.);
- по вопросам маркетинга и продвижения в социальных сетях;
- по вопросам ведения внешнеэкономической деятельности.
Подать заявку на консультацию можно здесь.
Для самозанятых и ИП на НПД консультации доступны по следующим направлениям:
Консультации экспертов по правовым вопросам деятельности самозанятых граждан:
- начало ведения собственного дела;
- организация и регистрация бизнеса для самозанятых граждан;
- разъяснения законодательства в части применения режима НПД;
- заключение самозанятыми гражданами договоров с физическими и юридическими лицами
- на выполнение работ или оказания услуг;
- юридическое сопровождение деятельности.
Консультации экспертов по вопросам маркетинга и продвижения продукции и услуг на сайтах и в социальных сетях:
- анализ аккаунтов самозанятых граждан в социальных сетях, сайта (при наличии) и рекомендации по совершенствованию;
- способы продвижения товаров и услуг самозанятых граждан в социальных сетях;
- оформление аккаунта в социальной сети;
- маркетинговая стратегия продвижения товаров и услуг самозанятых граждан.
Подать заявку на консультации можно по ссылке.
Узнай больше о актуальных мерах поддержки для предпринимателей в телеграм канале Фонда – Мойбизнес 47: https://t.me/fpp_lo