Открыт прием заявок на бесплатные консультации по ведению бизнеса в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области принимает заявки на бесплатные консультации профильных экспертов. Консультации проводятся для предпринимателей, самозанятых граждан, а также для физических лиц, планирующих начало предпринимательской деятельности.

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На встрече вы сможете получить развернутый, подробный ответ на свой вопрос по введению бизнеса. Консультация проводится в удобном для вас формате – очно или дистанционно.

Консультации для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

  • бухгалтерский учет и финансовое планирование (бюджетирование, оптимизация налогообложения, бухгалтерские услуги, привлечение инвестиций и займов и др.);
  • правовое обеспечение деятельности (составление и экспертиза договоров, соглашений, учредительных документов, составление направляемых в суд документов и др.);
  • участие в государственных закупках (законодательство РФ о контрактной системе в сфере закупок; порядок участия в закупках; требования и порядок получения электронной цифровой подписи.);
  • по вопросам маркетинга и продвижения в социальных сетях;
  • по вопросам ведения внешнеэкономической деятельности.

Подать заявку на консультацию можно здесь.

Для самозанятых и ИП на НПД консультации доступны по следующим направлениям:

Консультации экспертов по правовым вопросам деятельности самозанятых граждан:

  • начало ведения собственного дела;
  • организация и регистрация бизнеса для самозанятых граждан;
  • разъяснения законодательства в части применения режима НПД;
  • заключение самозанятыми гражданами договоров с физическими и юридическими лицами
  • на выполнение работ или оказания услуг;
  • юридическое сопровождение деятельности.

Консультации экспертов по вопросам маркетинга и продвижения продукции и услуг на сайтах и в социальных сетях:

  • анализ аккаунтов самозанятых граждан в социальных сетях, сайта (при наличии) и рекомендации по совершенствованию;
  • способы продвижения товаров и услуг самозанятых граждан в социальных сетях;
  • оформление аккаунта в социальной сети;
  • маркетинговая стратегия продвижения товаров и услуг самозанятых граждан.

Подать заявку на консультации можно по ссылке.

Узнай больше о актуальных мерах поддержки для предпринимателей в телеграм канале Фонда – Мойбизнес 47: https://t.me/fpp_lo

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