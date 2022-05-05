Любовный треугольник в Гатчинском районе закончился гибелью двоих

Автор: Анастасия Щербакова
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В одной из квартир поселка Новый Учхоз обнаружены тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями. Следователи подозревают в убийстве «третьего лишнего».

Об этом сообщается на сайте регионального СК в четверг, 5 мая.

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Фото: СК по Ленобласти

По факту двойного убийства возбуждено уголовное дело по второй части статьи 105 УК РФ.  По подозрению в тяжком преступлении уже задержан неоднократно судимый 55-летний уроженец Узбекистана.

За плечами у арестанта богатый криминальный опыт — кражи, убийство и сексуальное насилие. Следователи предполагают, что рецидивист взялся за нож на почве ревности.

Сейчас задержанный дожидается решения суда о мере пресечения.

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