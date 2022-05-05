Александр Дрозденко осудил разрыв побратимскими регионами Европы отношений с Ленобластью

Глава региона крайне отрицательно относится к решению некоторых регионов Западной Европы разорвать партнерские отношения.

Об этом Александр Дрозденко пишет в своем Телеграм-канале в четверг, 5 мая.

Получил ряд сообщений от побратимских регионов Западной Европы о разрыве сотрудничества и взаимодействия. Крайне негативно оцениваю такие инициативы региональных управленцев, которые посчитали себя политиками и решили отказаться от основополагающих принципов народной дипломатии, — заявил глава Ленобласти.

При этом, губернатор предполагает, что данное явление носит временный характер:

Уверен, что это временные процессы, и мы увидим скоро обратное движение, поскольку разрыв сотрудничества на местном уровне противоречит интересам людей. Считаю, что в нормальных странах не может быть разрыва между интересами граждан и интересами государства.

В общей сложности число регионов-побратимов Ленинградской области составляет 18 городов разных стран мира, среди которых шесть являются членами ЕС.