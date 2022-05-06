Сервис удаленного доступа TeamViewer стал недоступен в России

Пакет программного обеспечения TeamViewer больше не доступен для российских пользователей.

Немецкая IT-компания TeamViewer, производящая ПО, с помощью которого можно подключаться к компьютерам удаленно, прекратила работу в России. Также доступа к программе лишились и жители Белоруссии.

Проблемы с работой программы пользователи заметили 5 мая. Они не могли войти в свой аккаунт, а ПО самостоятельно закрывалось. Представители компании дали комментарий по поводу происходящего.

– Помимо соблюдения всех международных санкций и немедленного прекращения нового бизнеса, мы также не продлеваем никаких контрактов с клиентами из России или Белоруссии, — заключили в компании.