Минпромторг опубликовал перечень товаров для параллельного импорта

Министерство промышленности и торговли России утвердило список товаров, разрешенных к параллельному импорту в Россию. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Разделенный на категории перечень изложен на более чем 20 страницах. В него попали в том числе устройства компании Apple и Samsung, а также игровые приставки XBox, PlayStation и Nintendo.

Кроме того, в документе можно найти упоминания автомобильных марок Volkswagen, Skoda, BMW, Tesla, Mercedes, Volvo, Audi, Chevrolet и других. Речь идет, в частности, о категориях «Средства наземного транспорта», «Каучук, резина и изделия из них», «Изделия из камня, гипса, цемента» и «Мебель, светильники и осветительное оборудование».

Также к параллельному импорту допускаются устройства для записи и воспроизведение звука или изображения. В данную категорию попала продукция компаний HP, Philips, Dell, Siemens, Asus, D-Link, Nokia, JBL, Bose и прочих производителей.