Минпромторг опубликовал перечень товаров для параллельного импорта

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Министерство промышленности и торговли России утвердило список товаров, разрешенных к параллельному импорту в Россию. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Разделенный на категории перечень изложен на более чем 20 страницах. В него попали в том числе устройства компании Apple и Samsung, а также игровые приставки XBox, PlayStation и Nintendo.

Кроме того, в документе можно найти упоминания автомобильных марок Volkswagen, Skoda, BMW, Tesla, Mercedes, Volvo, Audi, Chevrolet и других. Речь идет, в частности, о категориях «Средства наземного транспорта», «Каучук, резина и изделия из них», «Изделия из камня, гипса, цемента» и «Мебель, светильники и осветительное оборудование».

Также к параллельному импорту допускаются устройства для записи и воспроизведение звука или изображения. В данную категорию попала продукция компаний HP, Philips, Dell, Siemens, Asus, D-Link, Nokia, JBL, Bose и прочих производителей.

Вам будет интересно
Мошенники придумали новую схему обмана обладателей смартфонов на Android
Мошенники придумали новый способ нажиться на россиянах. Теперь опасность по большей части касается владельцев смартфонов на Android. Мошенническая схема с отправкой...
27.04.2022 251
Автор