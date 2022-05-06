Бездомный несколько дней скитался под Гатчиной с украденными у пенсионерки 400 тыс. рублей

Полиция задержала в Гатчинском районе Ленобласти домушника, на время ставшего весьма состоятельным человеком.
Об этом рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 6 мая. Как стало известно, в деревне Грязно что в Гатчинском районе Ленинградской области 3 мая в дом пенсионерки залез вор. Добычей злоумышленника стали 400 тысяч рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело, а 5 мая полиция задержала домушника. Им оказался ранее судимый 41-летний бездомный. Успел ли потратить мужчина крупную сумму денег за столь короткий срок, не уточняется.
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06.05.2022 67