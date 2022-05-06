Apple отключила пополнение баланса App Store и iTunes с помощью QIWI

Клиенты российской платежной системы «Qiwi кошелек» остались без возможности пополнять свои балансы в онлайн-магазине App Store.
Как сообщили журналистам в пресс-службе компании, к настоящему времени пополнение баланса App Store и iTunes оказалось временно недоступным для клиентов отечественного электронного сервиса.
Это связано с решением поставщика услуги, которым является не сам Apple, а дистрибьютор кодов для пополнения на App Store и iTunes в России, передает в пятницу, 6 мая, издание РИА «Новости».
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06.05.2022 93