«Бэтмен» возглавил пиратский прокат в российском интернете

Многие из киноновинок вышли на иностранных стрим-сервисах.

Портал «Бюллетень кинопрокатчика» представил список фильмов, которые оказались самыми востребованными на пиратском рынке в России за апрель. В него вошли многие киноновинки, премьеры которых отменились в стране.

Первое место ожидаемо заняла новая версия «Бэтмена» Мэтта Ривза. Многим зрителям удалось увидеть ее впервые благодаря цифровому релизу на стрим-сервисе HBO Max.

Вторую позицию заняла новая экранизация романа Агаты Кристи постановщика Кеннета Браны — «Смерть на Ниле». Режиссер также вновь исполнил рол детектива Эркюля Пуаро. На третьем месте разместился фантастический боевик Роланда Эммериха «Падение Луны».