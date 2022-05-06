«Бэтмен» возглавил пиратский прокат в российском интернете

Автор: Александр Селиванов
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Многие из киноновинок вышли на иностранных стрим-сервисах.

Портал «Бюллетень кинопрокатчика» представил список фильмов, которые оказались самыми востребованными на пиратском рынке в России за апрель. В него вошли многие киноновинки, премьеры которых отменились в стране.

Первое место ожидаемо заняла новая версия «Бэтмена» Мэтта Ривза. Многим зрителям удалось увидеть ее впервые благодаря цифровому релизу на стрим-сервисе HBO Max.

Вторую позицию заняла новая экранизация романа Агаты Кристи постановщика Кеннета Браны — «Смерть на Ниле». Режиссер также вновь исполнил рол детектива Эркюля Пуаро. На третьем месте разместился фантастический боевик Роланда Эммериха «Падение Луны».

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