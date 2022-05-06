«Бэтмен» возглавил пиратский прокат в российском интернете

Многие из киноновинок вышли на иностранных стрим-сервисах.
Портал «Бюллетень кинопрокатчика» представил список фильмов, которые оказались самыми востребованными на пиратском рынке в России за апрель. В него вошли многие киноновинки, премьеры которых отменились в стране.
Первое место ожидаемо заняла новая версия «Бэтмена» Мэтта Ривза. Многим зрителям удалось увидеть ее впервые благодаря цифровому релизу на стрим-сервисе HBO Max.
Вторую позицию заняла новая экранизация романа Агаты Кристи постановщика Кеннета Браны — «Смерть на Ниле». Режиссер также вновь исполнил рол детектива Эркюля Пуаро. На третьем месте разместился фантастический боевик Роланда Эммериха «Падение Луны».
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01.05.2022 271