Расчленивший собственную жену житель Колпино арестован

До 3 июля «Колпинский расчленитель» проведет в СИЗО.

Об этом 6 мая пишет объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Телеграм-канале.

По версии следствия, еще в феврале этого года между супругами произошла ссора, в результате которой обвиняемый ударил жену, от чего она упала и ударилась головой. Удар оказался смертельным. Тогда мужчина решил скрыть улики и на машине вывез тело в лес в Гатчинском районе Ленобласти, где расчленил его и закопал.

В минувшие сутки расчленитель прошел полиграф и дал признательные показания. ПО обновленным данным ivbg.ru, обвиняемый вину признал частично, заявив, что его супруга погибла случайно.