Александр Дрозденко принял участие в субботнике на Дороге жизни

Начался субботник на 6-м километре Дороги жизни у знака «Балтийские крылья», а завершился у мемориала «Разорванное кольцо»

«Ситуация на Дороге жизни меняется с каждым годом. В деревнях и поселках проводятся хорошие ремонтные работы по благоустройству в рамках программы комфортной городской среды, появляются новые памятники, новые музеи. Вся Дорога жизни будет туристическим маршрутом, который рассказывает об истории Петербурга-Ленинграда, Ленинградской области, России», ― прокомментировал глава Ленобласти.

Вместе с добровольцами глава региона убрал мусор с территории, покрасил Балтийские крылья свежей краской, возложил цветы к монументу «Балтийские крылья». У Ириновского мемориала Александр Юрьевич помыл стелы мемориального комплекса на братском кладбище. У мемориала «Разорванное кольцо» глава региона покрасил звезду Вечного огня, возложил цветы.

Отметим, что в 2021 году глава Ленобласти также принял участие в субботнике у мемориала «Разорванного кольца». Как тогда отметил Александр Дрозденко, для Ленобласти приводить в порядок все мемориалы, обелиски, стелы, братские могилы и другие памятные места — ежегодная традиция.

Интерактивную карту с адресами, где пройдут субботники с участием подразделений регионального правительства, опубликовал в своем телеграм-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Как ранее рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленобласти Александр Тимков, информация обо всех субботниках будет размещена на порталах районных администраций и органов местного самоуправления. Стоит отметить, что участникам субботников предоставляют инвентарь.