Александр Дрозденко принял участие в субботнике на Дороге жизни

Начался субботник на 6-м километре Дороги жизни у знака «Балтийские крылья», а завершился у мемориала «Разорванное кольцо»
Вместе с добровольцами глава региона убрал мусор с территории, покрасил Балтийские крылья свежей краской, возложил цветы к монументу «Балтийские крылья». У Ириновского мемориала Александр Юрьевич помыл стелы мемориального комплекса на братском кладбище. У мемориала «Разорванное кольцо» глава региона покрасил звезду Вечного огня, возложил цветы.
Отметим, что в 2021 году глава Ленобласти также принял участие в субботнике у мемориала «Разорванного кольца». Как тогда отметил Александр Дрозденко, для Ленобласти приводить в порядок все мемориалы, обелиски, стелы, братские могилы и другие памятные места — ежегодная традиция.
Интерактивную карту с адресами, где пройдут субботники с участием подразделений регионального правительства, опубликовал в своем телеграм-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Как ранее рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленобласти Александр Тимков, информация обо всех субботниках будет размещена на порталах районных администраций и органов местного самоуправления. Стоит отметить, что участникам субботников предоставляют инвентарь.