Моргенштерн* включен в список иноагентов

Минюст включил Моргенштерна* и еще двух физлиц в список иноагентов.
Об этом вечером, 6 мая, стало известно РИА Новости.
Как пишет издание, Моргенштерн*, Ганапольскй* и Кара-Мурза* признаны в России иноагентами по решению Минюста. В соответствующем документе ведомства указывается, что данный статус Алишер Моргенштерн* получил «за осуществление политической деятельности».
В качестве иностранного источника иноагента указывается «Yoola Labs Ltd» (Израиль), Украина.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.