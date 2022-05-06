Моргенштерн* включен в список иноагентов

Минюст включил Моргенштерна* и еще двух физлиц в список иноагентов.

Об этом вечером, 6 мая, стало известно РИА Новости.

Как пишет издание, Моргенштерн*, Ганапольскй* и Кара-Мурза* признаны в России иноагентами по решению Минюста. В соответствующем документе ведомства указывается, что данный статус Алишер Моргенштерн* получил «за осуществление политической деятельности».

В качестве иностранного источника иноагента указывается «Yoola Labs Ltd» (Израиль), Украина.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.