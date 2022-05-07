В сербской «Црвене Звезде» интересуются Дзюбой

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что Артем Дзюба может отказаться от продления контракта с ФК «Зенит».

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на генерального директора сербской «Црвены Звезды», его клуб намерен удовлетворить финансовые запросы Артема Дзюбы.

Функционер отметил, что хорошо знает игровые качества российского футболиста, и добавил, что в клубе попытаются наладить с футболистом контакт, после чего раскроют детали переговоров.