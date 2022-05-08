Олимпийский чемпион сравнил Дзюбу с Роналду и Ибрагимовичем

Как сообщает «РБ-Спорт», двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков порассуждал о будущем форварда «Зенита» Артема Дзюбы. По мнению спортсмена, нападающий мог бы попробовать свои силы в Европе.

«Там у него, может быть, будет возможность выступать в Лиге чемпионов, в отличие от наших российских команд», – выразил мнение Максим Траньков

По словам фигуриста, попробовать свои силы в новом чемпионате никогда не поздно. Он также сравнил Дзюбу со Златаном Ибрагимовичем и Криштиану Роналду, которые играют на высоком уровне, несмотря на то, что старше россиянина.